Koperprijs stijgt naar recordhoogte door hamsteringen in VS

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De koperprijs is deze week tot een recordhoogte gestegen, aangedreven door vrees voor een wereldwijd tekort aan het industriële metaal. Grondstoffenhandelaren verwachten een tekort door hamsteringen in de Verenigde Staten. Ook werd de vraag aangewakkerd door een rapport van de invloedrijke zakenbank Citigroup, waarin wordt voorspeld dat de koperprijs verder zal stijgen.

Het industriële metaal bereikte deze week een nieuw record van 11.705 dollar per ton tijdens de handel, terwijl de slotstand van de koperprijs op de London Metal Exchange vrijdag uitkwam op 11.620,50 dollar per ton. De grondstoffenexperts van Citigroup voorzien dat de koperprijs in de eerste jaarhelft van volgend jaar stijgt tot ongeveer 13.000 dollar per ton.

De Amerikaanse regering is van plan nog meer belangen te nemen in bedrijven die actief zijn met belangrijke grondstoffen om zo de afhankelijkheid van China bij die grondstoffen tegen te gaan.

Prijsstijging

Koper is zeer gewild door de belangrijke rol ervan in de elektrificatie en de energietransitie. Het metaal, dat veel wordt gebruikt in de industrie, bouw, telecomsector, in laadpunten voor elektrische auto's, windmolens en zonnepanelen, is dit jaar al meer dan 30 procent duurder geworden.

Door de prijsstijging wordt koper ook aantrekkelijker voor dieven, die bijvoorbeeld toeslaan op het spoor, op bouwterreinen en bij zonneparken en hoogspanningsmasten. Zo werd vorige week nog geprobeerd koper te stelen op het spoor in Zwolle. Ook gaven grote aanbieders van laadstations in Duitsland onlangs aan vaker diefstallen van kabels bij laadstations voor elektrische auto's te zien, vooral om koper in handen te krijgen.