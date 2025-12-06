Afghanistan meldt burgerdoden door Pakistaanse aanval aan grens

SPIN BOLDAK (ANP/AFP) - Door een Pakistaanse aanval aan de grens in het zuidoosten van het land zijn volgens de Afghaanse autoriteiten zeker vier burgers en een lid van de Taliban om het leven gekomen. De landen beschuldigen elkaar ervan verantwoordelijk te zijn voor de botsing tussen troepen aan de grens bij Spin Boldak. Pakistan meldt drie gewonden. Volgens bewoners duurden de schietpartijen twee uur.

De twee landen raken sinds maanden vaker in gevecht en Qatar en Turkije hebben bemiddeld. Er werd op 19 oktober een wapenstilstand van kracht, maar eind november stelde Pakistan dat de wapenstilstand feitelijk niet meer bestond door aanvallen vanuit Afghanistan. De grens tussen de buurlanden is gesloten sinds 12 oktober.