ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Afghanistan meldt burgerdoden door Pakistaanse aanval aan grens

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 december 2025 om 12:25
anp061225068 1
SPIN BOLDAK (ANP/AFP) - Door een Pakistaanse aanval aan de grens in het zuidoosten van het land zijn volgens de Afghaanse autoriteiten zeker vier burgers en een lid van de Taliban om het leven gekomen. De landen beschuldigen elkaar ervan verantwoordelijk te zijn voor de botsing tussen troepen aan de grens bij Spin Boldak. Pakistan meldt drie gewonden. Volgens bewoners duurden de schietpartijen twee uur.
De twee landen raken sinds maanden vaker in gevecht en Qatar en Turkije hebben bemiddeld. Er werd op 19 oktober een wapenstilstand van kracht, maar eind november stelde Pakistan dat de wapenstilstand feitelijk niet meer bestond door aanvallen vanuit Afghanistan. De grens tussen de buurlanden is gesloten sinds 12 oktober.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-448381180

'Porsches in Rusland willen opeens allemaal niet meer starten'

shutterstock_2696299215

De geneeskracht van seks: zo helend is intimiteit

ANP-543099783

De geluksmythe: de dingen waarvan je denkt gelukkig te worden, maken je niet gelukkig

generated-image (13)

Vier tikkende tijdbommen onder de Amerikaanse economie

253611785_m

Dit was mogelijk de échte oorzaak van de Zwarte Dood

ANP-543106762

Deze handgebaren maken je meteen overtuigender in een gesprek, blijkt uit studie

Loading