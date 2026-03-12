ECONOMIE
Kopgroep met Nederland wil snelle invoering digitale euro

Economie
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 18:11
anp120326163 1
BRUSSEL (ANP) - Een kopgroep van zes EU-lidstaten, waaronder Nederland, heeft een reeks voorstellen gedaan die moeten bijdragen aan de versterking van de concurrentiekracht van de EU. Een daarvan is de snelle invoering van de digitale euro.
Die is essentieel voor "het creëren van een gediversifieerd, soeverein en veerkrachtig digitaal betalingslandschap in de EU", schrijven de ministers van Financiën van Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Polen donderdag in een brief aan de Europese Commissie.
De digitale euro is een van de voorstellen die in de ogen van de zes ministers kunnen leiden tot een beter geïntegreerde kapitaalmarkt in de EU. Zo'n kapitaalmarkt is volgens hen nodig om het groeipotentieel van Europa te versterken, de economische soevereiniteit van de EU te vergroten en "een stevigere basis te bieden voor de financiering van gemeenschappelijke prioriteiten", aldus de brief van de zes ministers.
