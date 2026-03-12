VEH wil dat ACM onduidelijke vaste energiecontracten aanpakt

UTRECHT (ANP) - De grootste belangenvereniging voor huiseigenaren wil dat de Autoriteit Consument & Markt optreedt tegen aanbieders van vaste contracten die in de kleine lettertjes schrijven dat de prijzen tussentijds toch omhoog kunnen. Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) kunnen consumenten hierdoor contracten niet goed vergelijken in hun zoektocht naar een energieleverancier.

De organisatie baseert zich op onderzoek van vergelijkingssite Keuze.nl. Energieleveranciers zijn in 2027 meer geld kwijt aan gas omdat ze verplicht worden groen gas bij te mengen. Vanaf 2028 betalen ze bovendien voor de CO2-uitstoot van aardgas.

Veel leveranciers hebben die extra kosten vooraf doorberekend in hun tarieven. Maar volgens Keuze.nl kiest een aantal ervoor om met opslagen te werken. Ze hebben in hun voorwaarden opgenomen dat ze eenzijdig de prijzen voor gas kunnen aanpassen.

"Op deze manier zijn energiecontracten moeilijk met elkaar te vergelijken. Terwijl consumenten moeten weten waar ze aan toe zijn", zegt Cindy Kremer, algemeen directeur van de Vereniging Eigen Huis.