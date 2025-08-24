Koploper NEC rekent ook overtuigend af met NAC Breda

NIJMEGEN (ANP) - NEC is dankzij een soepele thuiszege op NAC Breda weer koploper van de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Schreuder creëerde met name in de eerste helft kansen, al slaagde toen alleen Tjaronn Chery erin te scoren vanaf de strafschopstip. Al vroeg in de tweede helft vergrootte Basar Önal de marge voor de Nijmegenaren, Vito van Crooij bepaalde in het laatste kwartier de eindstand op 3-0.

Ook PSV won tot nu toe alle drie de Eredivisieduels. De landskampioen rekende zaterdag al af met FC Groningen (4-2). NEC heeft na de eerdere zeges op Excelsior (5-0) en Heracles Almelo (1-4) een beter doelsaldo en staat bovenaan. Het ook nog foutloze Feyenoord en PEC Zwolle spelen later hun derde duel.

Na een fout van NAC-keeper Daniel Bielica beging Rio Hillen in het strafschopgebied een overtreding op Chery. Scheidsrechter Bas Nijhuis gaf pas na het bekijken van de videobeelden een penalty. Chery nam die snel en verraste daarmee Bielica: 1-0. Volgende kansen in de eerste helft waren niet besteed aan Bryan Linssen, Önal en Koki Ogawa. De gelijkmaker van Sydney van Hooijdonk ging niet door om buitenspel.

In de tweede helft sloeg Önal al snel toe. Hij passeerde zijn tegenstander buitenom en schoot raak in de verre hoek. In het laatste kwartier voerde NEC het tempo weer op, wat na een fraaie aanval resulteerde in de 3-0 van invaller Van Crooij.