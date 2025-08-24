Na week van geweld tegen vrouwen meer mensen bij femicidemars

ROTTERDAM (ANP) - Na een week van meerdere verhalen van seksueel geweld tegen vrouwen en de moord op de 17-jarige Lisa, hebben meer mensen zich aangesloten bij de wekelijkse Mars tegen Femicide in Rotterdam. Er lopen zo'n vijfhonderd mensen mee, beduidend meer dan vorige zondag. De stoet kan rekenen op aansporend getoeter vanuit auto's, en applaus en omhooggestoken duimpjes van mensen op terrassen waar de scanderende mensen langslopen.

De tocht begon zoals elke week met een minuut stilte. De route is in de vorm van een acht, verwijzend naar femicidecijfers in Nederland: eens in de acht dagen wordt een vrouw vermoord omdat zij vrouw is. De deelnemers zijn van alle leeftijden, van een jongetje dat door zijn vader wordt voortgeduwd in een kinderwagen tot en met vrouwen die de eerste dolle mina's nog hebben meegemaakt. Op de meegenomen bordjes staat 'Ze had dromen, geen graf nodig', 'Jouw ego is niet onze zorg', 'Recht op de nacht' en 'Niet alle mannen, wel altijd mannen'.

Kijkers langs de route kunnen een flyer krijgen met informatie over vrouwenmoord en worden gevraagd of ze mee willen lopen. Een man langs de route kan de uitnodiging niet waarderen als een actievoerster hem erop wijst dat femicide "een mannenprobleem is". De zeventiger wordt boos en krijgt bijval van een leeftijdsgenoot een paar meter verderop. "Geen grote mond hebben nu", schreeuwt hij haar toe. "Typisch", besluit de dame, en voegt zich snel weer bij de stoet.

De mars werd op 3 augustus voor het eerst georganiseerd door de Dolle Mina's Rotterdam. Mensen uit het hele land, waaronder Groningen, liepen mee, vertelt Joice Alves dos Santos. Ze blijft de mars elke zondag organiseren tot 22 september. Dan wordt een initiatiefnota van Songül Mutluer in de Kamer besproken. In die nota staan punten die het PvdA-Kamerlid mist in het huidige kabinetsplan Stop aanpak femicide.