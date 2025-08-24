Rond de 2,5 miljoen bezoekers voor SAIL in Amsterdam

SAIL in Amsterdam heeft de afgelopen vijf dagen ongeveer 2,5 miljoen bezoekers getrokken. Dat zei algemeen directeur Mitra van Raalten na afloop van het zeilevenement. Dat is meer dan de vorige editie in 2015, toen er bijna 2,3 miljoen mensen waren.

Van Raalten sprak van een "magische" SAIL, die zonder incidenten is verlopen. "Het was allemaal heel gemoedelijk en ongedwongen. De verbroedering op het water met al die schepen, en de bemanning die een stukje van haar thuisland naar onze haven brengt, is echt uniek."

SAIL is eens in de vijf jaar, maar door corona moest de vorige editie worden overgeslagen. De organisatie is blij dat het evenement na tien jaar weer zoveel mensen op de been en op het water heeft weten te brengen. Ook de volgende editie blijft het evenement gratis toegankelijk, verzekerde Van Raalten. "In de basis moet iedereen die dat wil ervan kunnen genieten. Dat is de kern en de ziel van SAIL."