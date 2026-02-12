Kosten afsplitsing drukken op winst Magnum

AMSTERDAM (ANP) - IJsbedrijf Magnum, ook bekend van merken als Cornetto en Ben & Jerry's, heeft vorig jaar een fors lagere nettowinst in de boeken gezet. Dat had onder meer te maken met kosten voor de afsplitsing van Unilever. De opbrengsten daalden licht.

Magnum heeft vorig jaar iets meer ijsjes verkocht, maar vanwege ongunstige wisselkoersen zakte de omzet licht tot 7,9 miljard euro. Gecorrigeerd voor valuta-effecten namen de opbrengsten wel toe. Onder de streep bleef er 307 miljoen euro over, tegen 595 miljoen euro in 2024. Zo was Magnum 118 miljoen euro meer kwijt aan afsplitsings- en herstructureringskosten. Ook had Magnum last van de hyperinflatie in Turkije.

Magnum komt voort uit de ijsdivisie van was- en middelenconcern Unilever, dat in 2024 bekendmaakte zijn ijstak te willen afsplitsen om zich te richten op zijn belangrijkste merken. Die afsplitsing werd in december afgerond en kort daarna maakte Magnum zijn debuut op de aandelenbeurzen in Amsterdam, Londen en New York.