Unilever voert onder topman Fernandez winst op

LONDEN (ANP) - Voedings- en verzorgingsmiddelenconcern Unilever heeft in het eerste jaar onder topman Fernando Fernandez een hogere winst in de boeken gezet. Het Britse bedrijf achter merken als Dove, Knorr en Rexona zette vaart achter een grote reorganisatie om kosten te besparen. Ook kondigde Unilever veel verkoopdeals aan om van minder goed presterende merken af te komen.

De nettowinst kwam vorig jaar uit op 6,2 miljard euro, bijna 3 procent meer dan een jaar eerder. De omzet daalde met name door ongunstige wisselkoersen met bijna 4 procent tot 50,5 miljard euro.

Onderliggend, dus na een correctie voor wisselkoersen en de verkoop van onderdelen, steeg de omzet 3,5 procent. Dat dankte het bedrijf zowel aan prijsstijgingen als aan de verkoop van meer producten. Het hardst groeiden de onderdelen voor persoonlijke verzorging en schoonheid. De tak voor voedingsmiddelen, waar Fernandez kritisch op is, bleef wat achter.