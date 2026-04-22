Kostenbesparingen leveren Holland Casino winst op

HOOFDDORP (ANP) - Holland Casino heeft vorig jaar afgesloten met een winst, terwijl de keten van casino's een jaar eerder verlies leed. Het positieve resultaat was voor een groot deel te danken aan een reorganisatie en de verkoop van grond en vastgoed.

Topvrouw Petra de Ruiter is ondanks het positieve resultaat bezorgd. Een deel van de ingrepen biedt slechts eenmalig soelaas, terwijl de gestegen kansspelbelasting structureel tot hogere kosten leidt. De staatsdeelneming verkocht de grond van haar casino in Groningen en haar volledige vestiging in Zandvoort. Ook waren er eind vorig jaar bijna tweehonderd minder medewerkers van Holland Casino dan eind 2024, blijkt uit het jaarverslag.

De fysieke vestigingen van de staatsdeelneming verwelkomden iets meer bezoekers die gemiddeld meer geld uitgaven. Online kampte Holland Casino juist met een flinke terugval van de opbrengsten. In totaal kwam er bijna 800 miljoen euro binnen. Daarop boekte het bedrijf een nettowinst van ruim 28 miljoen euro, tegenover een verlies van ruim 10 miljoen euro een jaar eerder.