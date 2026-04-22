‘Verkrachtingsschool’ op Telegram trekt miljoenen nieuwsgierigen

‘Een maandenlang onderzoek van CNN onthult een besloten Telegram-groep waarin zo’n duizend mannen tips uitwisselden om hun partner te drogeren en te verkrachten, met links naar pornowebsites vol “slaapvideo’s” en zelfs live betaalde streams. Het laat zien hoe seksueel geweld online wordt genormaliseerd én geprofessionaliseerd.

De Amerikaanse nieuwszender CNN h eeft een Telegram-groep blootgelegd waarin mannen wereldwijd uitlegden hoe zij hun nietsvermoedende partner konden drogeren en verkrachten. In de besloten groep, met de veelzeggende naam “Zzz”, wisselden rond de duizend leden advies uit over welke slaapmiddelen te gebruiken, in welke dosering en hoe sporen te wissen. Een gebruiker raadde bijvoorbeeld aan “altijd met een lage dosis te beginnen” en die stap voor stap op te voeren als de vrouw nog te veel merkt.

Het onderzoek is niet louter beschrijvend: in Polen werd een man aangehouden nadat hij tegenover undercover‑journalisten opschepte over het verkrachten van zijn vrouw in haar slaap. Hij deelde hoeveelheden slaappillen en alcohol die hij gebruikte; Poolse media koppelden zijn arrestatie aan dezelfde “Piotr” uit de Telegram‑chat. Het illustreert dat deze virtuele “academie” niet in het luchtledige bestaat, maar direct doorwerkt in huiselijke slaapkamers.

Wat hier zichtbaar wordt, is een volgende fase in het digitale geweld: daders zijn niet langer alleen, maar vormen een gemeenschap die elkaar bevestigt, opleidt en faciliteert. Waar anonieme pornowebsites zich presenteren als “moral free file host” met tientallen miljoenen maandelijkse bezoeken, ontstaan parallelle subculturen waarin partners als object en “project” worden behandeld. Strafrecht en platformmoderatie lopen daar zichtbaar achteraan; pas na publicatie van het onderzoek haalde Telegram de groep offline.

De kernvraag is hoe samenlevingen omgaan met deze infrastructuur van geweld, die zich niet meer beperkt tot afgelegen fora, maar draait op mainstream‑apps en grote videosites. Het meest opmerkelijk is misschien nog wel dat dit onderzoek, intussen twee weken geleden gepubliceerd, nauwelijks de aandacht heeft getrokken.