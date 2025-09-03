ECONOMIE
Kostenbesparingen zorgen voor winst bij Holland Casino

Economie
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 10:13
anp030925091 1
HOOFDDORP (ANP) - Holland Casino heeft in het eerste halfjaar winst geboekt, na een miljoenenverlies in dezelfde periode vorig jaar. Dat kwam voor een groot deel door kostenbesparingen. Zo schrapte het bedrijf 74 voltijdsbanen op het hoofdkantoor.
De winst voor aftrek van de vennootschapsbelasting kwam in de eerste zes maanden van het jaar uit op 14,2 miljoen euro. In het eerste halfjaar van 2024 leed het bedrijf nog een verlies van 3,5 miljoen euro. Naast kostenbesparingen haalde Holland Casino ook eenmalig geld op met de verkoop van grond van een voormalig casino in Groningen en de vestiging in Zandvoort.
De omzet daalde licht naar 390,9 miljoen euro. Holland Casino trok vooral meer spelers naar zijn fysieke vestigingen, maar online daalde het aantal bezoekers juist.
Financieel topman Ruud Bergervoet is ondanks het verbeterde resultaat bezorgd. De kansspelbelasting stijgt volgend jaar naar 37,8 procent, wat volgens hem de resultaten onder druk zet.
