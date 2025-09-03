B&B Vol liefde: hitsige Daniël gooit zijn eigen glazen in en chagrijnige Rob neemt een wel heel brute beslissing

Daniël weet wel wat hij wil: de koffer in met Danique en ook Rob is er uit. Maar de twee hebben nóg iets gemeen: ze lossen het bepaald niet chique op.

Nicole is de vrouw naar wie Daniël het meest had uitgekeken. En ze overtreft zelfs zijn verwachtingen, maar wat kan hij nog na meerdere heftige nachten met haar 23-jarige voorganger? Eigenlijk niks, zeker niet als ze er maar op los blijven zoenen. Of zou hij hetzelfde met Nicole gaan doen? Met Renske erbij nam hij het tenslotte ook niet zo nauw met de goede zeden. Toch sneu dat je misschien wel de vrouw van je leven misloopt, omdat je je broek niet aan kon houden.

Rob heeft daar wat minder moeite mee. Maar hij kan het nauwelijks nog opbrengen om een beetje vriendelijk te doen. De kieskeurige B&B-eigenaar loopt met een lang gezicht rond en geeft nauwelijks aandacht aan de twee vrouwen die op bezoek zijn. Je hoeft niet heel fijngevoelig te zijn om te snappen dat hij er geen zin meer in heeft. Maar Rob zou Rob niet zijn als hij de vrouwen niet nog even laat bungelen. Ze mogen nog eenmaal met de grote chef uit eten om daarna beiden tegelijk de bons te krijgen. Gelukkig heeft hij nog een gewillig slachtoffer op afroep beschikbaar. Rob belt Margot die met vliegende vaart terugkeert naar Zuid-Frankrijk. Wat ze in de zwijgzame, norsige man ziet is een raadsel.

Maak je niet meer mee

Jean-Paul kan weer een rondje worst en wijn gaan serveren voor de laatste vrouw die op bezoek komt. Maar Marianne is duidelijk uit ander hout gesneden. Ze drinkt gewoon cola of water overdag en laat zich niet vermurwen om liters cava weg te slobberen op 'een gewone dinsdag'. De dressuurinstructeur is wel een knappe verschijning, dat ziet JP ook. Maar een match? Zeker niet. Misschien is JP ook te veel een eigenheimer om zich aan wie dan ook te binden.

Dat is bij Monique en Dick wel anders. Alleen de twee zijn zo verlegen dat geen van beide durft te gaan zoenen. Trek er een fles wijn bij open, wil je naar de tv schreeuwen, maar nee, ze delen uiteindelijk wel een kamer maar niet het bed. Kan de cameraman weer zijn ticket omboeken, want ga maar eens naar huis terwijl die twee elkaar nog niet gekust hebben. Zul je zien dat je net je spullen hebt ingepakt als het eindelijk gebeurt. Dus we zijn allemaal benieuwd of we het nog gaan meemaken.