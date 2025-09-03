ECONOMIE
Goudprijs breekt record na record

Economie
door Redactie
woensdag, 03 september 2025 om 10:24
bijgewerkt om woensdag, 03 september 2025 om 10:29
De opmars van de goudprijs zet ook woensdag door. Beleggers zoeken hun toevlucht tot het edelmetaal na een verkoopgolf op verschillende aandelen- en obligatiemarkten. Ook zilver gaat als een trein en stond al elf jaar niet meer zo hoog genoteerd.
De goudprijs klom in Singapore met 0,4 procent tot bijna 3547 dollar per troy ounce (31,1 gram) en scherpte daarmee het record van de voorgaande dag aan. De prijzen zijn de afgelopen zeven sessies met ongeveer 5 procent gestegen, gesteund door een toenemende vraag naar veilige havens. Dit gebeurde te midden van hernieuwde zorgen over de toekomst van de Amerikaanse Federal Reserve en over de staatsschulden in ontwikkelde landen.
Goud is dit jaar met meer dan een derde gestegen en behoort daarmee tot de best presterende grondstoffen. De recente stijging werd aangejaagd door de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank deze maand de rente zal verlagen, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell voorzichtig de deur naar een verlaging had geopend.

