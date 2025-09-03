Goudprijs breekt record na record

De opmars van de goudprijs zet ook woensdag door. Beleggers zoeken hun toevlucht tot het edelmetaal na een verkoopgolf op verschillende aandelen- en obligatiemarkten. Ook zilver gaat als een trein en stond al elf jaar niet meer zo hoog genoteerd.

De goudprijs klom in Singapore met 0,4 procent tot bijna 3547 dollar per troy ounce (31,1 gram) en scherpte daarmee het record van de voorgaande dag aan. De prijzen zijn de afgelopen zeven sessies met ongeveer 5 procent gestegen, gesteund door een toenemende vraag naar veilige havens. Dit gebeurde te midden van hernieuwde zorgen over de toekomst van de Amerikaanse Federal Reserve en over de staatsschulden in ontwikkelde landen.