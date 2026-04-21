KPMG: grote zorgen over migratie, wooncrisis en stijgende kosten

AMSTELVEEN (ANP) - Vier op de tien Nederlanders maken zich "ernstige zorgen" over het aantal migranten dat naar Nederland komt en het gebrek aan woningen, staat in een onderzoek van KPMG. Daarnaast maakt ruim de helft van de Nederlanders zich zorgen over de kosten van levensonderhoud. Honderdduizenden mensen (2 procent van de bevolking) kunnen financieel niet meer rondkomen. Een op de vier moet op de kleintjes letten om rond te kunnen komen.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door Ipsos I&O, verwacht een meerderheid (57 procent) dat de economie het komende jaar verslechtert. Daarbij zegt 70 procent van de Nederlanders zich zorgen te maken over het conflict tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran.

"Meer dan de helft zegt de afgelopen maand te hebben bespaard vanwege oplopende energiekosten als gevolg van de oorlog, bijvoorbeeld door minder te rijden of de verwarming lager te zetten", meldt KPMG. Bijna de helft van de Nederlanders zag dus geen reden om anders te gaan leven.