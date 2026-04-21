KPMG: grote zorgen over migratie, wooncrisis en stijgende kosten

door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 14:17
AMSTELVEEN (ANP) - Vier op de tien Nederlanders maken zich "ernstige zorgen" over het aantal migranten dat naar Nederland komt en het gebrek aan woningen, staat in een onderzoek van KPMG. Daarnaast maakt ruim de helft van de Nederlanders zich zorgen over de kosten van levensonderhoud. Honderdduizenden mensen (2 procent van de bevolking) kunnen financieel niet meer rondkomen. Een op de vier moet op de kleintjes letten om rond te kunnen komen.
Uit het onderzoek, uitgevoerd door Ipsos I&O, verwacht een meerderheid (57 procent) dat de economie het komende jaar verslechtert. Daarbij zegt 70 procent van de Nederlanders zich zorgen te maken over het conflict tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran.
"Meer dan de helft zegt de afgelopen maand te hebben bespaard vanwege oplopende energiekosten als gevolg van de oorlog, bijvoorbeeld door minder te rijden of de verwarming lager te zetten", meldt KPMG. Bijna de helft van de Nederlanders zag dus geen reden om anders te gaan leven.
POPULAIR NIEUWS

104610393_m

Poetin heeft Rusland bijna gesloopt

om geen strafrechtelijk onderzoek naar belastingdienst1610024502

Belastingdienst zegt ING vaarwel, krijgt op 1 mei nieuw rekeningnummer: ‘Let extra goed op’

gandr-collage (1)

Die ene indicator, waarvan Warren Buffett waarschuwde dat hij nooit boven de 200 mocht staan, staat nu op 232.

144488216_m

Hier heb je de grootste kans om een psychopaat tegen te komen (en deze baan staat met stip op één)

generated-image (4)

Kerosinetekort: 10 tips om je zomervakantie te redden.

generated-image (2)

Iran pokert ('doet-ie het wel of doet-ie het niet) Trump blaast en krijst. Maar wat gaat er echt gebeuren? 3 scenario's

