Van den Brink: wegstemmen asielwetten 'gemiste kans'

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Bart van den Brink (CDA) vindt het "een gemiste kans" dat de Eerste Kamer de asielnoodmaatregelenwet van zijn voorganger Marjolein Faber (PVV) heeft weggestemd. Hij wil zo snel mogelijk met alternatieve routes komen om een aantal maatregelen die daardoor niet doorgaan, alsnog bij wet te regelen.

De bewindsman beticht de PVV van "politieke sabotage". De partij keerde zich tegen een reparatiewet die cruciaal was voor steun van het CDA en ook de SGP. Dat coalitiepartner D66 ook tegen deze zogenoemde novelle stemde, en ook tegen de asielwetsvoorstellen, liet hij onbesproken.