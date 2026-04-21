Deze econoom pleit voor een 30-urige werkweek: "Tijd is het meest waardevolle dat je hebt”

Al jaren gaan er hier en daar geluiden op om de werkweek in te korten. Econoom Paul Schenderling is er in ieder geval voorstander van. Hij ging zelf drie dagen werken en is daar een stuk gelukkiger door geworden.

"We denken dat meer werken en meer verdienen ons gelukkiger maakt”, zegt hij in Metro. "Maar in werkelijkheid lever je vooral je tijd in. En tijd is het meest waardevolle dat je hebt.”

Hij vervolgt: "Het klinkt hard, maar ik heb het zo ervaren: we zitten in een soort verslaving. Altijd maar die snelle dopamineprikkels, snelle mails, nieuwe opdrachten, veel dingen kopen.”

Dat geeft geen voldoening. "Het wordt bijna een sport om alles in je leven zo efficiënt mogelijk te plannen. Maar echte vreugde zit daar niet. We zijn gewend geraakt aan een prestatiegerichte cultuur. Maar waarom zou je 36 of 40 uur de norm vinden? Historisch gezien hebben we die norm al vaker verlaagd.”

Een 30-urige werkweek zou beter zijn. "Dat zou enorm veel opleveren in welzijn. Minder stress, minder burn-outs, meer tijd voor elkaar en voor de samenleving.” Schenderling denkt dat het niet eens slecht is voor de economie. "Meer vrije tijd betekent ook gezondere mensen en sterkere gemeenschappen. Dat kan juist kosten besparen.”

De econoom vindt ook dat we minder moeten consumeren. "Koop minder, maar beter. Kies bijvoorbeeld voor één goede vakantie per jaar. Dat levert tijd op en dus ruimte. Door 20 procent te besparen, kun je dus ook 20 procent minder werken.”

Hij adviseert om niet zoals veel mensen pas je leven om te gooien na een heftige gebeurtenis. "Je kunt nu al beginnen. Waarom zou je wachten tot een midlifecrisis om te ontdekken wat echt belangrijk is?”