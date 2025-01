KPN bereikt ruim 6 op de 10 huishoudens met glasvezelnetwerk

ROTTERDAM (ANP) - KPN heeft vorig jaar 574.000 huishoudens aangesloten op het glasvezelnetwerk. Dat is inclusief het samenwerkingsproject Glaspoort, waarin het telecombedrijf optrekt met pensioenfonds ABP. Daarmee hadden ruim zes op de tien van alle Nederlandse huishoudens, 63 procent in totaal, eind vorig jaar glasvezel van KPN.

Dat meldt de onderneming bij de presentatie van de jaarresultaten. Het percentage komt neer op ongeveer 5,3 miljoen huishoudens. Eind 2023 had 57 procent van alle Nederlandse huishoudens glasvezel, een snellere vorm van internet. Dat jaar zei KPN nog te mikken op een aandeel van 80 procent in 2026.

KPN meldt verder dat zowel de omzet als de winst zijn gestegen in 2024. De omzet steeg met 3,4 procent op jaarbasis tot ruim 5,6 miljard euro. Onder de streep bleef iets meer over dan een jaar eerder, in totaal 847 miljoen euro.