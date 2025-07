KPN blijft groeien op Nederlandse glasvezelmarkt

DEN HAAG (ANP) - KPN blijft groeien op de Nederlandse glasvezelmarkt. Het telecombedrijf dekt met samenwerkingspartner Glaspoort inmiddels twee derde van Nederland af, ofwel ongeveer 5,5 miljoen huishoudens. KPN is daarmee koploper op de glasvezelmarkt. Het concern zegt ook gestage vooruitgang te boeken bij het aansluiten van woningen en het activeren van nieuwe glasvezellijnen.

KPN investeert jaarlijks gemiddeld bijna 600 miljoen euro in de aanleg van glasvezelverbindingen. Het bedrijf verwacht dat tegen 2026 ongeveer 80 procent van de Nederlandse huishoudens toegang heeft tot glasvezel. Hiermee behoort Nederland tot de best verbonden landen van Europa. "Betrouwbare en veilige connectiviteit staat centraal in onze strategie en daarmee draagt KPN wezenlijk bij aan de digitale weerbaarheid van Nederland", aldus KPN-topman Joost Farwerck bij de bekendmaking van kwartaalcijfers.