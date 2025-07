DEN HAAG (ANP) - Een politiemedewerker van de eenheid Oost-Nederland is aangehouden op verdenking van computervredebreuk, schending van het ambtsgeheim, meineed en valsheid in geschrifte. De aanhouding was deze week, meldt de politie.

De medewerker was eerder in het onderzoek al buiten functie gesteld. Hij of zij had daarna geen toegang meer tot politiegebouwen en politiesystemen.

De medewerker is inmiddels weer vrij. De politie wil er verder niets over kwijt.