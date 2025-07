Winstgroei FrieslandCampina door hogere prijzen en besparingen

AMERSFOORT (ANP) - FrieslandCampina heeft een sterk financieel eerste halfjaar gedraaid, mede door kostenbesparingen. De nettowinst van het zuivelconcern ging met bijna 26 procent omhoog tot 230 miljoen euro, maakte het bedrijf woensdag bekend.

De omzet steeg met 6,4 procent tot 6,8 miljard euro, ondanks lagere volumes. Deze groei werd voornamelijk gedreven door hogere verkoopprijzen, die volgens FrieslandCampina nodig waren om de gestegen melkprijzen en de inflatie te compenseren.

De bedrijfsonderdelen met onder andere kindervoeding en gespecialiseerde voeding voor doelgroepen zoals sporters leverden de grootste bijdrage aan de winstgroei. In Azië had FrieslandCampina last van "marktonzekerheden en toenemende concurrentie", wat leidde tot een daling in de vraag en het bedrijfsresultaat. "In Indonesië, Vietnam, Thailand en Maleisië hebben we een minder makkelijk halfjaar gehad. Zowel de totale markt staat daar onder druk, als ook marktaandelen", zegt topman Jan Derck van Karnebeek in een toelichting op de resultaten.

Dalende aanvoer

Het zuivelconcern had afgelopen halfjaar ook last van een dalende aanvoer van melk, mede doordat meerdere Nederlandse melkveehouders zijn gestopt met hun bedrijf. FrieslandCampina zag de melktoevoer in het afgelopen halfjaar dalen met 1,6 procent tot ongeveer 4,6 miljard kilo. Melkveehouders beëindigen hun bedrijven als gevolg van vergrijzing en aanhoudende onzekerheid in de sector.

Toch is Van Karnebeek "uitermate tevreden" over het eerste halfjaar. Voor de tweede jaarhelft voorziet hij echter dat de winstgevendheid afneemt. "We verwachten met verschillende uitdagingen te maken te krijgen die in 2024 of eerder in 2025 nog niet aanwezig waren. Het consumentenvertrouwen is wereldwijd laag, wat naar verwachting zal leiden tot een daling in de afzet", aldus de topman. "Valutaontwikkelingen zullen naar verwachting een negatief effect hebben en de basiszuivelmarkten worden minder gunstig", vervolgt hij.

Volgens Van Karnebeek heeft de wereldwijde handelsoorlog in de eerste jaarhelft geen grote effecten gehad op de resultaten. "Het zijn niet zozeer de specifieke invoerheffingen die ons parten spelen. "Wat ons wel parten speelt, is het lage consumentenvertrouwen, en het voortdurende gejojo met invoertarieven. Dat is slecht voor het vertrouwen."