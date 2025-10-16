ECONOMIE
KPN compenseert bijna 13.000 klanten voor misgelopen korting

Economie
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 12:25
anp161025098 1
DEN HAAG (ANP) - KPN compenseert bijna 13.000 klanten met een abonnement voor vaste telefonie en internet voor een korting die zij ten onrechte niet ontvingen, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
De benadeelde klanten ontvingen een verlengingsaanbod met korting, maar vervolgens werd het nieuwe maandbedrag zonder deze korting afgeschreven. Het compensatiebedrag varieert van 60 euro bij verlenging van één jaar tot 120 euro bij verlenging met twee jaar. Volgens KPN was een fout in het interne systeem de oorzaak van het probleem.
De kwestie kwam aan het licht toen de ACM via zijn consumentenloket meldingen ontving over problemen met het verlengingsaanbod.
