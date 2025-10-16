ECONOMIE
Kamer vindt dat Israël ook moet betalen voor schade in Gaza

Samenleving
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 12:26
DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer vindt dat Israël moet betalen voor de schade in de Gazastrook. Bij voorgaande oorlogen in de Palestijnse kuststrook draaiden andere landen altijd voor de wederopbouw op, zei Kati Piri (GroenLinks-PvdA) donderdag in een debat over de EU-top volgende week. Dat mag nu niet weer gebeuren, vindt Piri.
"Ik vind het best te verantwoorden wat mevrouw Piri vraagt", reageerde Thom van Campen (VVD). Ook andere partijen zoals D66 en CDA kunnen zich erin vinden. Bijna 200.000 huizen en gebouwen zijn verwoest of zwaar beschadigd in Gaza, bleek deze zomer uit een schatting van de VN.
"Ik denk dat het goed is dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar oorlogsmisdaden en dat daar de schuldigen voor moeten opdraaien", zegt Derk Boswijk (CDA). "Tegen Netanyahu loopt natuurlijk al een onderzoek en als de conclusie is dat de schade aan huizen en infrastructuur om terreurorganisatie Hamas te bestrijden buitenproportioneel is, wat zeer waarschijnlijk is, moet daarvoor worden betaald."
