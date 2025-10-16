ECONOMIE
Reuters: nieuwe topman modehuis Armani na overlijden Giorgio

Economie
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 12:24
anp161025097 1
MILAAN (ANP/RTR) - Het Italiaanse modehuis Armani staat op het punt om Giuseppe Marsocci te benoemen tot nieuwe topman na het overlijden van oprichter Giorgio Armani vorige maand op 91-jarige leeftijd. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen. Eerder werd door Italiaanse media ook al gemeld dat Marsocci de topfunctie zou overnemen.
Marsocci vervult nu al hoge functies bij Armani. Volgens Reuters kan zijn benoeming tot de hoogste positie bij het modehuis donderdag al worden goedgekeurd door het bestuur.
In zijn testament legde Giorgio Armani plannen vast voor de verkoop van een belang in het familiebedrijf aan een groot concern, wat uiteindelijk moet leiden tot een volledige overname van de onderneming. Het gaat dan om grote concerns als LVMH, EssilorLuxottica, L'Oréal of een ander bedrijf van vergelijkbare omvang. In eerste instantie moet 15 procent van Armani worden verkocht.
