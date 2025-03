Krant: AF-KLM biedt 300 miljoen voor meerderheid in Air Europa

MADRID (ANP) - Air France-KLM heeft 300 miljoen euro geboden voor een meerderheidsbelang in de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa. Dat meldt de Spaanse krant El Confidencial op basis van ingewijden.

Air France-KLM stelt volgens de krant voor om het bedrag in contanten te betalen aan de oprichtersfamilie die het gros van de aandelen in handen heeft, in ruil voor een belang van 51 procent. Het luchtvaartconcern zou ook de schulden van het bedrijf bij de Spaanse overheid willen overnemen. Air France-KLM wil tegenover het ANP geen commentaar geven.

Ook Lufthansa zou een bod hebben gedaan. De krant meldt dat het Duitse luchtvaartconcern 240 miljoen euro in Air Europa wil investeren om 25 procent van het bedrijf in handen te krijgen.