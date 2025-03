NAVO-chef Rutte maant EU om nauwer samen te werken met Turkije

BRUSSEL (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte dringt aan op nauwere samenwerking tussen EU-leiders en Turkije. Europa heeft deze sterke bondgenoot nodig nu het steeds meer zichzelf moet gaan verdedigen, zei de secretaris-generaal.

De Europese Unie en Turkije hebben al jaren een moeizame verstandhouding. De toetreding van kandidaat-lid Turkije ligt al jaren stil en is meermaals doodverklaard. De EU verwijt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan autoritaire trekjes en EU-lidstaten Griekenland en Cyprus klagen over onopgeloste ruzies. Turkije steunt Oekraïne ook niet volledig, maar probeert de banden met Rusland te behouden en doet niet mee met internationale sancties. Als minister-president van Nederland had Rutte een paar forse aanvaringen met Erdogan.

EU-leiders moeten de verstoorde verhoudingen met Erdogan proberen te herstellen, zei Rutte volgens ingewijden begin februari in Brussel. De secretaris-generaal wees onder meer op de Turkse wapenindustrie, bevestigt een bron na berichtgeving door de Financial Times. Die kan belangrijk zijn nu Europa zich snel wil herbewapenen en tegelijkertijd Oekraïne wil helpen.

Turkije is lid van de NAVO en heeft na de Verenigde Staten het grootste leger van de 32 lidstaten. De Turkse buitenlandminister Hakan Fidan schoof begin deze maand aan bij overleg van de "coalitie van bereidwillige landen" die Oekraïne na een toekomstig bestand of zelfs vredesakkoord wil beschermen. Ankara staat open voor deelname aan een nieuwe veiligheidsordening in Europa nu de Amerikanen zich terugtrekken, zei Fidan.