Krant: ChatGPT-maker OpenAI en Microsoft praten over partnerschap

LONDEN (ANP) - OpenAI en Microsoft heronderhandelen de voorwaarden van hun partnerschap om de maker van chatbot ChatGPT in de toekomst naar de beurs te kunnen brengen, terwijl Microsoft toegang blijft houden tot de AI-modellen van OpenAI. Dat meldde de Financial Times op basis van ingewijden.

Een herziening van het contract, dat werd opgesteld toen Microsoft zes jaar terug een eerste investering van 1 miljard dollar deed in OpenAI, zou cruciaal zijn voor veranderingen bij de start-up. Dit contract loopt tot 2030 en bepaalt welke toegang Microsoft heeft tot OpenAI's modellen en welk aandeel in de productinkomsten.

Volgens de Britse zakenkrant gaan de gesprekken vooral over hoeveel aandelen Microsoft straks in OpenAI zal krijgen in ruil voor de meer dan 13 miljard dollar die het tot nu toe in OpenAI heeft geïnvesteerd. Microsoft zou bereid zijn een deel van zijn belang in OpenAI's nieuwe commerciële tak op te geven in ruil voor toegang tot nieuwe technologie die na 2030 wordt ontwikkeld.