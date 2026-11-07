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Krant: cyberaanval treft Belgische ondernemers

Economie
door anp
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BRUSSEL (ANP/BELGA) - Duizenden Belgische ondernemers kunnen niet starten met hun zaak na een cyberaanval op de Belgische federale overheidsdienst (FOD) Financiën vorige week. Dat schrijft de krant De Tijd zaterdag. Nieuwe btw-nummers, die nodig zijn om facturen op te maken en aankopen te doen, kunnen door de aanval niet online geactiveerd worden.
Doordat het al anderhalve week onmogelijk is om online nieuwe btw-nummers te activeren, worden professionele activiteiten in de praktijk onmogelijk, schrijft De Tijd. Er is wel een noodprocedure in het leven geroepen waarbij nieuwe aanvragen via de mail aan de dienst bezorgd kunnen worden, maar die handmatige aanpak neemt veel tijd in beslag. Duizenden dossiers, in de meeste gevallen van starters, staan inmiddels in de wacht.
Vorige week woensdag werden de digitale diensten van de Belgische fiscus getroffen door een cyberaanval. Er zijn geen aanwijzingen dat er gegevens werden buitgemaakt. Andere onlineloketten zijn inmiddels wel weer beschikbaar.
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