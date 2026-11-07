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Brug beschadigd en burgers gewond bij raketaanval op Kyiv

Samenleving
door anp
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KYIV (ANP/RTR) - Rusland meldt een grote aanval te hebben uitgevoerd op doelen in en rond de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Het Russische ministerie van Defensie stelt dat infrastructuur en militaire industrie onder vuur zijn genomen. Oekraïense media berichten dat bij beschietingen met ballistische raketten ook burgers gewond zijn geraakt, onder wie een tienermeisje.
De aanvallen waren onder meer gericht tegen de belangrijke Noordbrug. Die liep schade op en moest in beide richtingen dicht voor verkeer, schrijft nieuwssite Kyiv Independent. Het Russische ministerie stelt dat via de brug ook wapens en militaire apparatuur worden vervoerd. Naast die verbinding zou ook de Oekraïense energiesector weer zijn bestookt.
In Kyiv klonken explosies en raakten volgens de autoriteiten vijf burgers gewond. Er was ook nog een zesde gewonde in de omliggende regio. Ook andere delen van het land lagen onder vuur. "In totaal hebben de Russen 172 drones en 36 ballistische raketten ingezet, waarbij alle raketten op Kyiv en de omliggende regio waren gericht", schreef president Volodymyr Zelensky op sociale media.
Zelensky reageerde verontwaardigd en schreef dat Rusland in aanloop naar diplomatiek overleg weer belangrijke infrastructuur beschiet. In Kyiv ontstonden grote problemen met de energie- en watervoorziening en met verwarmingen, stelde hij. Volgens de president probeert Rusland tijdens de winter voor een "black-out" te zorgen in de miljoenen inwoners tellende hoofdstad en de rest van het land.
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