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Prijzen aan de Nederlandse pomp dalen verder

Economie
door anp
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EINDHOVEN (ANP) - De gemiddelde brandstofprijzen bij Nederlandse tankstations zijn verder gedaald. Als gevolg van een recente daling van de olieprijzen zakte de benzineprijs donderdag al onder de 2,50 euro, het laagste niveau sinds begin juli.
De adviesprijs voor een liter Euro95 bedraagt zaterdag 2,457 euro, dat is 0,6 cent minder dan op vrijdag, volgens cijfers van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. Op 10 oktober bereikte de benzineprijs nog de hoogste stand ooit, met een gemiddelde adviesprijs van 2,732 euro. Een liter diesel kost gemiddeld 2,60 euro, wat 1,2 cent goedkoper is dan een dag eerder.
UnitedConsumers houdt dagelijks de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen bij en berekent daarvan een gemiddelde. Die prijzen worden doorgaans alleen bij tankstations langs de snelweg gevraagd. Elders kan vaak goedkoper getankt worden.
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