Krant: Duitse treinen in 2025 nog vaker te laat

Economie
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 14:19
BERLIJN (ANP/DPA) - De inmiddels toch al beruchte slechte stiptheid van de Duitse spoorwegen is vorig jaar verder verslechterd. Slechts 60,1 procent van de langeafstandstreinen arriveerde op tijd, meldt de krant Bild am Sonntag.
In 2024 eindigde deze punctualiteitsgraadmeter van Deutsche Bahn nog op 62,5 procent, in 2015 op 74,4 procent. De spoorvervoerder beschouwt een trein als te laat als deze zes minuten of meer vertraging heeft.
De vertragingen komen vooral door de vele werkzaamheden aan het verouderde spoornetwerk. Een woordvoerder vertelde aan de krant dat Deutsche Bahn aan verbetering werkt. Het is echter duidelijk dat passagiers in 2026 opnieuw rekening moeten houden met aanzienlijke vertragingen.
Evelyn Palla, die vorig jaar de leiding overnam bij Deutsche Bahn, beloofde dat ten minste 60 procent van de langeafstandstreinen op tijd zal rijden. "De taak is nu om deze neerwaartse trend te stabiliseren", vindt zij. Ze houdt vast aan het streefcijfer van de overheid van ten minste 70 procent tegen eind 2029.
