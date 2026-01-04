ECONOMIE
Netanyahu ziet na protesten mogelijk keerpunt in Iran

Samenleving
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 14:18
JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu ziet in de protesten in Iran een mogelijk keerpunt. "Het is heel goed mogelijk dat we een moment hebben bereikt waarop het Iraanse volk zijn lot in eigen handen neemt", verklaarde hij volgens zijn kantoor.
In Iran wordt al een week gedemonstreerd. Het ging eerst om protesten in hoofdstad Teheran die draaiden om onvrede over de economische situatie. Later gingen ook elders in het land mensen de straat op en escaleerde de situatie steeds verder.
Bij confrontaties tussen burgers en veiligheidstroepen vielen herhaaldelijk doden, maar onduidelijk is hoe hoog het dodental precies is. Schattingen lopen uiteen van twaalf tot zestien omgekomen personen.
"Wij zijn solidair met de strijd van het Iraanse volk en hun verlangen naar vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid", aldus Netanyahu. Zijn regering geldt als aartsrivaal van het regime in de islamitische republiek. Israël voerde vorig jaar nog luchtaanvallen uit op doelen in Iran.
