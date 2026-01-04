Venezuela ontwaakt zondag in 'shock', rijen voor benzine en eten

BARQUISIMETO (ANP) - De Venezolaanse bevolking verkeert zondagochtend nog steeds in een staat van "shock" volgens verschillende ooggetuigen in de Venezolaanse stad Barquisimeto. Het is zeer rustig op straat. Voor benzinepompen en winkels met etenswaren vormen zich in de grote steden al minder rijen dan zaterdag.

De bevolking wacht af wat er komt. Volgens Pedro Sosa, een gepensioneerd geoloog uit Barquisimeto, verkeren de Venezolanen na het oppakken en afvoeren van president Nicolás Maduro door het Amerikaanse leger in onzekerheid. "Er is nog steeds sprake van dezelfde criminele structuur van onderdrukking", stelt Sosa vanuit de vierde stad van het land.

Op rechtstreekse beelden via WhatsApp is te zien dat de straten in Barquisimeto vrijwel leeg zijn. Dat beeld is hetzelfde in andere grote steden zoals de hoofdstad Caracas. Sommige straten zijn door de politie afgesloten met barricades. Er zijn zondag weer meer winkels open dan zaterdag, toen er veel gesloten bleef.