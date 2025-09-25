Krant: EU komt met heffingen op Chinees staal

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie komt komende weken waarschijnlijk met invoertarieven van 25 tot 50 procent op Chinees staal en daarvan afgeleide producten. Dit vernam de Duitse krant Handelsblatt van hooggeplaatste ambtenaren in Brussel. Volgens de krant gaat het om een reactie op de golf aan goedkope importen uit China.

Brussel zou ook van plan zijn om de toekenning van overheidsopdrachten te koppelen aan "Buy European"-regels. Metro's, treinen en spoorlijnen moeten in de toekomst bijvoorbeeld worden gebouwd met groen staal uit Europa. Grote bedrijven en autoverhuurbedrijven zouden met quota straks ook worden aangemoedigd om elektrische auto's van Europese makelij aan te schaffen.

"Europa heeft geen andere keuze dan een nieuw evenwicht te vinden", citeert Handelsblatt daarbij de Europese industriecommissaris Stéphane Séjourné. Hierbij zijn volgens hem "beschermende maatregelen" nodig "om het evenwicht te herstellen met partners die geen enkele regel meer respecteren".