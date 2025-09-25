ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Krant: EU komt met heffingen op Chinees staal

Economie
door anp
donderdag, 25 september 2025 om 23:04
anp250925220 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie komt komende weken waarschijnlijk met invoertarieven van 25 tot 50 procent op Chinees staal en daarvan afgeleide producten. Dit vernam de Duitse krant Handelsblatt van hooggeplaatste ambtenaren in Brussel. Volgens de krant gaat het om een reactie op de golf aan goedkope importen uit China.
Brussel zou ook van plan zijn om de toekenning van overheidsopdrachten te koppelen aan "Buy European"-regels. Metro's, treinen en spoorlijnen moeten in de toekomst bijvoorbeeld worden gebouwd met groen staal uit Europa. Grote bedrijven en autoverhuurbedrijven zouden met quota straks ook worden aangemoedigd om elektrische auto's van Europese makelij aan te schaffen.
"Europa heeft geen andere keuze dan een nieuw evenwicht te vinden", citeert Handelsblatt daarbij de Europese industriecommissaris Stéphane Séjourné. Hierbij zijn volgens hem "beschermende maatregelen" nodig "om het evenwicht te herstellen met partners die geen enkele regel meer respecteren".
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-437554907

Poetin gooit btw omhoog: Russen moeten kromliggen voor oorlogseconomie

ANP-537343582

Staat de Russische economie inderdaad op instorten, zoals Trump zegt?

ANP-536980589

Veel mensen zijn het eens met de extreemrechtse terroristen

generated-image (28)

De fatale fout die mannen maken op dating-apps

shutterstock_461317327

Zo herken je een prima leider: psychologie achter leiderschap

shutterstock_1641311758

4 aanwijzingen dat hij de ware niét is

Loading