Trump: we zijn dichtbij een Gaza-deal

WASHINGTON (ANP/AFP) - Donald Trump denkt dat er snel een deal kan worden gesloten over Gaza, vertelde hij aan journalisten in de Oval Office. De Amerikaanse president zei dat na een gesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en andere leiders in het Midden-Oosten.

"We spraken vandaag met Bibi Netanyahu en met alle leiders in het Midden-Oosten", zei Trump. "En we komen heel dichtbij een akkoord over Gaza en misschien zelfs vrede."

Trump zei ook dat hij Israël niet zou toestaan om de Westelijke Jordaanoever te annexeren.