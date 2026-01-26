ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Krant: Europese Commissie neemt stappen tegen chatbot Grok

Economie
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 10:43
anp260126089 1
BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Commissie begint maandag met een procedure tegen chatbot Grok. Dat meldt de Duitse krant Handelsblatt op basis van ingewijden. Volgens Handelsblatt komt de commissie met strengere maatregelen om de chatbot van Elon Musks bedrijf xAI ertoe te dwingen de EU te verlaten.
Grok kwam wereldwijd onder vuur te liggen vanwege de uitkleedfunctie die de chatbot heeft. Daarmee kunnen gebruikers seksueel getinte beelden van mensen maken, ook van minderjarigen. Die worden vervolgens verspreid via Musks socialmediaplatform X en daarnaast vaak ingezet als chantagemiddel.
Eerder droeg de commissie Musk op om alle interne documenten tot zeker eind 2026 te bewaren, maar startte nog geen onderzoek.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 472559385

Gouden tip van ex-fietsendief: zo voorkom je diefstal van je stalen ros

187830732_m

“Waarom zóveel stellen ruzie krijgen over seks (en hoe je dat doorbreekt)”

IMG_3077

De 4 snelst groeiende reisbestemmingen van dit moment (en waarom iedereen erheen wil)

anp250126107 1

Obama: dodelijk geweld tegen burgers Minneapolis is alarmsignaal

511wWx050SL._AC_UF894,1000_QL80_

De wereld als zijn gezin: waarom Trump zich ‘Daddy’ waant

197408823_m

13 populaire verkoudheidsmedicijnen: scam of redding?

Loading