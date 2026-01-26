Krant: Europese Commissie neemt stappen tegen chatbot Grok

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Commissie begint maandag met een procedure tegen chatbot Grok. Dat meldt de Duitse krant Handelsblatt op basis van ingewijden. Volgens Handelsblatt komt de commissie met strengere maatregelen om de chatbot van Elon Musks bedrijf xAI ertoe te dwingen de EU te verlaten.

Grok kwam wereldwijd onder vuur te liggen vanwege de uitkleedfunctie die de chatbot heeft. Daarmee kunnen gebruikers seksueel getinte beelden van mensen maken, ook van minderjarigen. Die worden vervolgens verspreid via Musks socialmediaplatform X en daarnaast vaak ingezet als chantagemiddel.

Eerder droeg de commissie Musk op om alle interne documenten tot zeker eind 2026 te bewaren, maar startte nog geen onderzoek.