Ook EU-lidstaten akkoord met importverbod Russisch gas in 2027

BRUSSEL (ANP) - Een meerderheid van de EU-lidstaten is maandag akkoord gegaan met een importverbod van Russisch vloeibaar gas (lng) per 1 januari 2027. Ook is ingestemd met het stopzetten van de import van al het Russische gas per 30 september 2027.

Lidstaten moeten voor maart plannen indienen bij de Europese Commissie hoe ze Russisch gas eventueel gaan vervangen door andere energiebronnen of gas vanuit andere plekken.

Van de 27 lidstaten stemden alleen Hongarije en Slowakije tegen. De twee lidstaten zijn relatief pro-Russisch en erg afhankelijk van de import van gas uit Rusland. De EU heeft hen al meerdere malen opgeroepen hun gas uit andere plekken te halen en ook aangeboden daarbij te helpen. Volgens persbureau Reuters stapt Hongarije naar het Europese Hof van Justitie vanwege het aankomende verbod.

Olie

In december stemde een meerderheid van het Europees Parlement al in met het verbod.

De Commissie komt begin dit jaar met een voorstel voor een importverbod op Russische olie.