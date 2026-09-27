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Jetten wil optimisme uitstralen op congres, toespraak onderbroken

Samenleving
door anp
zondag, 27 september 2026 om 16:12
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AMSTERDAM (ANP) - Premier Rob Jetten probeerde tijdens zijn toespraak op het D66-congres voornamelijk optimisme uit te stralen. Kort na het begin van zijn speech werd Jetten onderbroken door vijf pro-Palestinademonstranten. Hij werd kort van het podium gehaald, maar bleef er laconiek onder.
Na zijn toespraak zei de premier dat hem dit vaker overkomt. Hij wilde eigenlijk op het podium blijven, maar moest van zijn beveiliging even weg. Toen Jetten terugkwam, begon hij zijn toespraak opnieuw.
Hij zei onder meer dat "de pessimisten harder schreeuwen, maar wij krijgen meer voor elkaar". Hij vindt dat "de belangrijke keuzes" voor Nederland "te belangrijk zijn om aan de pessimisten over te laten". Jetten wees tijdens zijn toespraak op alles wat zijn bewindspersonen de afgelopen maanden voor elkaar hebben gekregen.
Jetten kwam tijdens zijn toespraak ook nog terug op Gaza. Hij wil "nooit wegkijken als onschuldige burgers en kinderen slachtoffer worden van oorlog en bruut geweld. Niet in Oekraïne. Niet in Soedan. Niet in Gaza. En niet op de Westbank".
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