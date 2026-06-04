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Krant: ING werkt aan bod op Spaanse vermogensbeheerder Singular

Economie
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 8:38
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MADRID (ANP/BLOOMBERG) - ING werkt aan een overnamebod op de Spaanse vermogensbeheerder Singular Bank. Dat meldt de Spaanse zakenkrant Cinco Días op basis van bronnen. Ook de grote Italiaanse bank Intesa Sanpaolo zou interesse hebben in een overname van Singular.
Singular is voor meer dan 90 procent in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Warburg Pincus. De investeerder wil naar verluidt 200 miljoen euro ontvangen voor de vermogensbeheerder. De biedingen zouden volgende week binnen moeten komen. ING zou een favoriet zijn in een eventuele overnamestrijd, aldus Cinco Días.
Singular heeft een beheerd vermogen van ongeveer 20 miljard euro. Het bedrijf werd in 2018 opgericht door Javier Marín Romano, een voormalig topman van Banco Santander. In 2021 nam Singular de Spaanse vermogensbeheeractiviteiten van de Zwitserse bank UBS over.
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