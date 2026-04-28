Consumentenbond: biologisch relatief duurder geworden in supers

DEN HAAG (ANP) - Het prijsverschil tussen biologische en niet-biologische producten is flink gestegen. Dat blijkt uit een peiling van de Consumentenbond in maart bij dertien supermarkten.

Consumenten betalen gemiddeld 66 procent meer voor een biologisch product dan voor een niet-biologisch product. Dat was twee jaar geleden bij de laatste prijspeiling van de bond nog 48 procent.

Ekoplaza en Odin zijn het duurst voor biologische voeding onder de supermarkten. Beide retailers bieden ook alleen maar biologische artikelen aan. Lidl, DekaMarkt en Dirk zijn het voordeligst qua biologische producten, terwijl Albert Heijn, Jumbo en Plus volgens de onderzoekers de grootste keuze bieden.

Het verschil tussen productgroepen is ook heel groot. Zo zijn er gemiddeld genomen kleine prijsverschillen bij biologische zuivel, soep, rijst en pasta ten opzichte van de niet-biologische variant. Bij groente, fruit, chips, sauzen en thee zijn de prijsverschillen volgens de Consumentenbond juist groot.