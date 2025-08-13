Krant: mogelijke belangenverstrengeling minister van Financiën VS

WASHINGTON (ANP) - Een Amerikaanse toezichthouder heeft gewaarschuwd dat minister van Financiën Scott Bessent niet heeft voldaan aan een overeenkomst die hem verplichtte om bepaalde financiële bezittingen af te stoten. Dit zorgt voor mogelijke belangenconflicten terwijl hij leiding geeft aan de economische beleidsagenda van de regering-Trump, schreef The New York Times woensdag.

Het gaat om de United States Office of Government Ethics. Die stuurde hierover op 11 augustus een brief naar senator Michael Crapo, de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie voor Financiën.

Bessent, een miljonair en voormalig hedgefondsmanager, beloofde in januari nog om zich terug te trekken uit tientallen fondsen en andere beleggingen. Tegen de toezichthouder zei Bessent, die voorheen de topinvesteerder was voor miljardair en filantroop George Soros, destijds dat hij dit zou doen om "elk werkelijk of schijnbaar belangenconflict te vermijden".