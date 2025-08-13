Dode door ongeluk met luchtballon bij Friese dorp De Hoeve

DE HOEVE (ANP) - Bij het ongeluk met een luchtballon in het Friese De Hoeve is een persoon om het leven gekomen, bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Fryslân na berichtgeving door onder meer Omrop Fryslân. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.

In de ballon zaten 34 mensen, onder wie de piloot en copiloot. Vijf gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De luchtballon maakte woensdagavond een harde landing in een weiland bij De Hoeve. Volgens Monique Hoogeslag van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) was het vaartuig rond 20.00 uur opgestegen vanuit Joure. Een uur later werd naar een geschikte landingsplaats gezocht. Toen de ballon al bijna op de grond was, volgens Hoogeslag met een "keurige" daalsnelheid, nam door een plotselinge windvlaag de "voorwaartse snelheid" enorm toe. Ooggetuigen zagen het vaartuig meerdere malen op de grond stuiteren, meldde Omrop Fryslân eerder.