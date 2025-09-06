ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Krant: Porsche wil voorlopig niet in VS produceren

Economie
door anp
zaterdag, 06 september 2025 om 14:05
anp060925081 1
STUTTGART (ANP/DPA) - Porsche ziet voorlopig af van autoproductie in de Verenigde Staten. Ondanks de gestegen exportkosten door de Amerikaanse importtarieven is de Duitse sportautofabrikant zeer tevreden met de huidige herkomst van zijn voertuigen, zei directeur Noord-Amerika Timo Resch in gesprek met de Duitse zakenkrant Handelsblatt. "Daarom hebben we geen directe of concrete plannen om over te stappen op lokale productie."
De VS vormen de grootste markt voor Porsche, met sterke verkopen van duurdere modellen zoals de 911. Porsche beschikt echter niet over productiefaciliteiten in de VS en is volledig afhankelijk van import uit Europa.
Momenteel geldt nog een verouderd Amerikaans tarief op auto's van 27,5 procent. Dat zou echter met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus moeten dalen naar 15 procent. Branche-experts verwachten op middellange termijn dat Duitse autofabrikanten hun productie verplaatsen naar de VS.
Daling verkoop
Persbureau Bloomberg meldde in juni op basis van ingewijden dat Porsche, onderdeel van de Volkswagen Groep, overwoog onderdelen van het montageproces van zijn auto's naar de VS te verplaatsen.
Handelsblatt vroeg Resch ook naar de productie in een bestaande fabriek van een VW-dochter of alleen eindassemblage van kant-en-klare onderdelen in de VS. "Vanuit Porsches perspectief zijn er voor beide opties geen concrete plannen en geen directe behoefte", aldus Resch. Dat komt ook doordat de productieaantallen bij Porsche aanzienlijk lager liggen dan bijvoorbeeld bij Audi. "Ook daarom is lokale productie vanuit kostenoogpunt momenteel niet zinvol."
Porsche heeft in juli voor de derde keer dit jaar zijn vooruitzichten verlaagd door de tarieven. In het eerste halfjaar daalde de wereldwijde verkoop van Porsche met 6 procent.
Vorig artikel

Dit type vetweefsel versnelt de veroudering van je hart (ook als je denkt dat je fit bent)

Volgend artikel

Verstappen rijdt vierde tijd in laatste training voor GP Italië

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2615312019

5 vroege tekenen van Alzheimer die je niet mag negeren

ANP-446678884 (1)

Aardbeien zitten vol pesticiden: deze supermarkten zijn het ergst

57114278_m

Onderzoekers vinden verrassende link tussen zoetstoffen en cognitieve achteruitgang. Vooral als je jong bent, moet je oppassen

176253924_m

De midlifecrisis is voorbij, maar er kwam iets ergers in de plaats: jongeren lijden nu het meest

shutterstock_333005096

12 signalen dat je extreem slim bent

gandr-collage (5)

Studie: iedereen heeft een type waar hij of zij op valt