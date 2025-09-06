Verstappen rijdt vierde tijd in laatste training voor GP Italië

MONZA (ANP) - Max Verstappen heeft de vierde tijd gereden bij de derde en laatste vrije training van de Grote Prijs van Italië. De wereldkampioen kwam dicht in de buurt van de beste tijden van Lando Norris, Charles Leclerc en Oscar Piastri. Dat biedt reden voor optimisme voor de kwalificatie, die om 16.00 uur op het snelle circuit van Monza van start gaat.

De Brit Norris was de snelste in zijn McLaren (1.19,331). De Monegask Leclerc van Ferrari was nauwelijks langzamer (0,021 seconde). Piastri gaf 0,165 seconde toe op zijn teamgenoot Norris. Verstappen bleef 0,167 seconde verwijderd van de snelste tijd.

Verstappen reed vrijdag de vierde tijd in de eerste vrije training en was langzamer dan vijf concurrenten in de tweede training. Toch was hij best tevreden omdat de verschillen tussen de beste coureurs klein waren. "Vorig jaar was dit een heel moeizaam weekend voor ons", zei hij. "Vandaag leken we meer competitief te zijn en dat is goed. Er is nog werk te verzetten, maar het ging beter. Ik voel me ook comfortabeler in de wagen."