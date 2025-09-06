Dit type vetweefsel versnelt de veroudering van je hart (ook als je denkt dat je fit bent)

Niet je totale gewicht, maar de plek waar vet zich ophoopt, blijkt doorslaggevend voor de gezondheid van je hart. Dat blijkt uit een studie van Imperial College London. Buikvet en vet tussen je spieren kunnen je hart jaren ouder maken en dat gebeurt zelfs bij sportieve mensen.

Tijdens het onderzoek werden ruim 21.000 Britten onder de loep genomen. De onderzoekers gebruikten geavanceerde MRI-scans om hun cardiovasculaire leeftijd te voorspellen. Dat is een maat die aangeeft hoe oud je hart en bloedvaten biologisch zijn ten opzichte van je kalenderleeftijd.

Wat bleek? Visceraal vet (dat is het vet rondom je organen in de buikholte) was de sterkste voorspeller van versnelde hartveroudering bij zowel mannen als vrouwen. Ook vet dat zich tussen spiervezels nestelt en levervet droegen bij aan een hogere cardiovasculaire leeftijd.

Dit type vet produceert ontstekingsstoffen die rechtstreeks het hart en de bloedvaten aantasten. Het gaat hierbij om actief weefsel dat schadelijke stoffen uitscheidt, niet om passieve vetopslag.

Sporten helpt, maar elimineert risico niet

Zelfs mensen die voldoende bewegen, lopen nog steeds een risico als ze een ongunstige vetverdeling hebben. Dit verklaart waarom sommige ogenschijnlijk fitte mensen toch hartproblemen ontwikkelen, terwijl anderen met meer lichaamsvet gezond blijven. Tegelijkertijd blijft beweging belangrijk: sportieve mensen met overgewicht hadden in de studie een lagere cardiovasculaire leeftijd dan onsportieve mensen met overgewicht.

Wat ook uit de studie blijkt, is dat de Body Mass Index (BMI) een zwakke voorspeller is voor hartveroudering. Zo viel 31 procent van de vrouwen die volgens hun BMI overgewicht hadden, in werkelijkheid in de normale categorie voor totale vetmassa. Bij mannen gold dit voor 11 procent. BMI houdt simpelweg geen rekening met de verdeling van vet. Twee mensen met hetzelfde BMI kunnen dus heel verschillende gezondheidsrisico’s hebben.