ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Krant: UniCredit-topman ziet ruimte voor deal met Commerzbank

Economie
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 13:53
anp260726065 1
MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - De topman van het Italiaanse UniCredit heeft gezegd dat hij ruimte ziet voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank, waar de bank op aanstuurt. Daarmee toont hij zich optimistisch dat de gesprekken met de Duitse regering en andere betrokken partijen kunnen leiden tot een deal, nu de besprekingen worden hervat.
UniCredit deed begin maart een bod van zo'n 35 miljard euro op de tweede bank van Duitsland. Commerzbank wees dat bod af, maar later heeft UniCredit zijn bod rechtstreeks aan de aandeelhouders van de Duitse bank voorgelegd. De Duitse regering, die ruim 12 procent van de aandelen van Commerzbank bezit, is geen voorstander van de overname.
"We zullen positief kunnen reageren op de regering; alle concessies die we bereid waren te doen, staan nog steeds overeind", zei topman Andrea Orcel in een interview met de Italiaanse krant Corriere della Sera dat zondag werd gepubliceerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

download

Autobahn-boete voor te brede auto: 17 populaire modellen passen niet meer op de linkerbaan

ANP-564225960

Spanje roept noodtoestand uit. Wat betekent dat voor jouw reis en je verzekering?

Scherm­afbeelding 2026-07-25 om 15.55.59

In deze gebieden in Frankrijk en Spanje kun je nu beter niet op vakantie — en dit zijn je opties als je er al bent

ANP-476016020

Het water uit de Alpen droogt op: waarom de Rijn Nederland niet meer redt in een hete zomer

91657399_m

Deze vakantielanden laten je niet binnen als je paspoort niet minstens 6 maanden geldig is

a87be1f890bd6f8add799f314514de90,9b6d31ad

Politie Berlijn deelt foto van verdachte aanslag Pride: dit is de homohater

Loading