Krant: UniCredit-topman ziet ruimte voor deal met Commerzbank

MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - De topman van het Italiaanse UniCredit heeft gezegd dat hij ruimte ziet voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank, waar de bank op aanstuurt. Daarmee toont hij zich optimistisch dat de gesprekken met de Duitse regering en andere betrokken partijen kunnen leiden tot een deal, nu de besprekingen worden hervat.

UniCredit deed begin maart een bod van zo'n 35 miljard euro op de tweede bank van Duitsland. Commerzbank wees dat bod af, maar later heeft UniCredit zijn bod rechtstreeks aan de aandeelhouders van de Duitse bank voorgelegd. De Duitse regering, die ruim 12 procent van de aandelen van Commerzbank bezit, is geen voorstander van de overname.

"We zullen positief kunnen reageren op de regering; alle concessies die we bereid waren te doen, staan nog steeds overeind", zei topman Andrea Orcel in een interview met de Italiaanse krant Corriere della Sera dat zondag werd gepubliceerd.