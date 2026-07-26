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Duitse media: verdachte aanslag Pride is aanhanger van IS

Samenleving
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 13:51
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BERLIJN (ANP/AFP) - De verdachte van de aanslag tijdens Pride in Berlijn is een aanhanger van Islamitische Staat (IS), melden Duitse media zoals Der Spiegel en Bild. De man zou eerder zijn veroordeeld voor misdrijven gelinkt daaraan.
De 21-jarige man, die door de politie is geïdentificeerd als Abdul B., reisde vorig jaar naar het Midden-Oosten in een mislukte poging zich bij IS aan te sluiten, aldus de media. Zij schrijven dat B. na zijn terugkeer in Duitsland werd veroordeeld. Volgens informatie van persbureau DPA werd hij in mei vrijgelaten uit de jeugddetentie.
Een woordvoerder van de politie zei eerder dat de verdachte bekend was bij de autoriteiten en zich zou bevinden in islamistische kringen in Berlijn. Het is niet duidelijk waar de man nu is. De politie gaf als onderdeel van de zoektocht een foto van de verdachte vrij.
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