Krant: VS willen verkoop ontwerpsoftware chips aan China stoppen

WASHINGTON (ANP) - De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft Amerikaanse bedrijven die ontwerpsoftware voor chips leveren, opgedragen niet langer aan Chinese klanten te leveren. Dat meldt de zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het zou een nieuwe stap zijn van de Amerikaanse regering om China af te knijpen van technologie voor de ontwikkeling van geavanceerde chips.

Het Amerikaanse ministerie van Handel zou bedrijven in ontwerpautomatisering voor elektronica per brief hebben verteld dat ze hun technologie niet meer in China mogen verkopen, schrijft FT. Het zou onder meer gaan om Cadence, Synopsys en Siemens EDA. Het is niet bekend of iedere Amerikaanse verkoper van dit soort software de brief kreeg.

Trump en zijn voorganger Joe Biden hebben steeds meer exportcontroles ingesteld die moeten voorkomen dat China vooroploopt met chiptechnologie of kunstmatige intelligentie. De regering beperkte in april AI-chips die Nvidia specifiek voor China had ontwikkeld.