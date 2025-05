Winkels deel Nijmegen mogen geen alcohol verkopen rond Vierdaagse

NIJMEGEN (ANP) - Supermarkten en andere winkels in de binnenstad van Nijmegen mogen tijdens de Vierdaagsefeesten in juli geen alcohol verkopen tussen 12.00 uur en middernacht. De raad van de Gelderse gemeente heeft woensdagavond ingestemd met een voorstel van het college met die strekking. Er stemden 35 raadsleden voor en drie tegen.

Volgens het gemeentebestuur is de maatregel onder meer nodig met het oog op de gezondheidsrisico's van overmatig drankgebruik. Ook wil het overlast door dronken mensen zoveel mogelijk voorkomen. Verder is de verwachting dat het plan leidt tot minder zwerfafval.

Met name jongeren zijn volgens het college geneigd om meer alcohol te drinken als winkeliers grote hoeveelheden goedkope drank verkopen, wat rond de Vierdaagse vaak het geval zou zijn. "Alles ligt in die week toevallig vol met goedkope alcohol", zei burgemeester Hubert Bruls woensdag tijdens de raadsvergadering. "Je maakt het zo laagdrempelig voor grote groepen om grote hoeveelheden alcohol te nuttigen." Volgens Bruls is dat inmiddels buitenproportioneel.

Herbruikbare bekers

Horecaondernemers gebruiken tijdens de Vierdaagsefeesten herbruikbare bekers. Volgens hen is sprake van oneerlijke concurrentie als bezoekers bij supermarkten en pop-upwinkels goedkoop alcohol kunnen inslaan.

De maatregel geldt van zaterdag 12 juli tot en met vrijdag 18 juli, de periode van de Vierdaagsefeesten. Winkels in de binnenstad mogen in de ochtend wel drank verkopen, "om bewoners van de binnenstad in de gelegenheid te stellen bij hun reguliere boodschappen ook alcohol te kopen". Een voorstel van de Stadspartij Nijmegen om het verbod op de alcoholverkoop in plaats van om 12.00 uur om 14.00 uur te laten beginnen, haalde geen meerderheid.