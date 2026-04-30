Krapte op de arbeidsmarkt opnieuw afgenomen, constateert CBS

DEN HAAG (ANP) - De krapte op de arbeidsmarkt is in de eerste drie maanden van dit jaar opnieuw afgenomen. Voor elke 100 werklozen stonden 91 vacatures open, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal openstaande vacatures is in het afgelopen kwartaal wat gedaald. Tegelijk kwamen er iets meer werklozen bij.

In het laatste kwartaal van 2025 stonden voor elke 100 werklozen nog 93 vacatures open. De spanning op de arbeidsmarkt piekte in 2022 en loopt sindsdien geleidelijk terug. De arbeidsmarkt is nu nog wel relatief krap als bijvoorbeeld wordt vergeleken met de situatie van voor de coronaperiode.

Aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar stonden 378.000 vacatures open, dat zijn 6000 minder beschikbare werkplekken dan een kwartaal eerder. Onder meer in het openbaar bestuur en de zakelijke dienstverlening was sprake van een daling. Het aantal aangeboden banen is volgens het CBS sinds het derde kwartaal van 2022 bijna elke keer gedaald.

Jongeren

Het CBS constateert daarnaast dat het aantal banen in het eerste kwartaal met 2000 is gegroeid tot ruim 11,6 miljoen in totaal. In het openbaar bestuur kwamen er 6000 werkplekken bij en in de informatie en communicatie en de zorg beide 3000. In de voorgaande twee kwartalen nam de werkgelegenheid nog af.

Het aantal werklozen steeg licht met 3000 tot 413.000 mensen. Dat zijn mensen die geen betaalde baan hebben, maar daar recent wel naar zochten en snel beschikbaar zijn. Het percentage werklozen bleef ongewijzigd op 4. Dit percentage is sinds het tweede kwartaal van 2022 geleidelijk toegenomen. In alle leeftijdsgroepen groeide de werkloosheid, maar is het hoogst onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar.